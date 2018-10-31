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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تساهم في تأسيس الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة في كوريا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شاركت مكتبة الإسكندرية في افتتاح الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة في مدينة تشيونجو بكوريا الجنوبية، بمشاركة 41 متحفًا ومؤسسة بحثية تهتم بتاريخ الطباعة وتراثها المطبوع، و80 متخصصا وباحثا في مجال تاريخ وتراث الطباعة، ينتمون إلى 19 دولة على مستوى العالم. 

وقال بيان صادر عن المكتبة اليوم، أنها لعبت على مدار السنوات الماضية دورًا هامًا في توثيق تاريخ وتراث الطباعة في مصر والوطن العربي، حيث نظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي في عام 2011 "الندوة الدولية الرابعة لتاريخ الطباعة في بلدان الشرق الأوسط"، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها هذه الندوة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أسست مكتبة الإسكندرية أول معرض دائم لتاريخ الطباعة وهو "معرض مطبعة بولاق"، والذي يوثق تاريخ أول مطبعة حكومية في مصر، والتي أنشأها محمد علي في عام 1822، كما أصدرت المكتبة كتابًا بعنوان "ذاكرة الطباعة والنشر في الشرق الأوسط".

ونظرًا للدور المحوري التي تمثله مطبعة بولاق في توثيق تاريخ الطباعة في مصر والشرق الأوسط، وتأثيرها على الحركة التعليمية والثقافية، وإثراء الإنتاج المعرفي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فقد تم اختيارها في عام 2018 عضوًا مؤسسًا في الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة، بالإضافة إلى اختيار مركز دراسات الخطوط عضوًا في مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى 2018-2020.

وتهدف الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة إلى نشر ودعم ثقافة الطباعة من خلال توثيق تاريخ الطباعة في العالم، ونشر المعرفة بتقنيات الطباعة وتطورها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية بين مؤرخي تاريخ الطباعة وبين خبراء تقنيات الطباعة القديمة والحديثة.
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