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أخبار العالم

والدة انتحارية تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأنها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:27 م
صورة من موقع التفجير
صورة من موقع التفجير
أحمد قاسم
كشفت والدة منى قبلة، الفتاة الانتحارية التي فجرت نفسها منذ أيام في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، عن تفاصيل جديدة حولها.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن ذهبية والدة قبلة قولها: "منى قبلة البالغة من العمر 30 عاما،: "لماذا فعلت بنا هذا؟، ماذا فعلنا لك لتجعلينا نعيش هذه الكارثة؟، لقد دمرت كامل أسرتها وخصوصا شقيقتها وشقيقيها".

وأضافت: "بعت أرضا فيها شجر زيتون، لكي أشتري لها كما طلبت حاسوبا قبل أربع سنوات، وكانت تخصص كامل وقتها لإعداد دراسة دكتوراه.. ولذا، كانت تنعزل كثيرا في غرفتها للتركيز على دراستها أو إرسال طلبات عمل".

وتابعت: "في يوم الحادث أبلغتني وخالتها التي تعيش في المنزل أيضا، أنها تنوي التوجه السبت لقضاء بضعة أيام في سوسة للبحث عن عمل".

ولقت قبلة مصرعها إثر تفجيرها شحنة متفجرة تحملها، وأصابت 20 شخصا بينهم 15 شرطيا.

وعلمت أسرة منى التي تعيش في قرية زردة في منطقة ريفية مهمشة بولاية المهدية (الساحل الشرقي)، بمقتل ابنتها الانتحارية من الشرطة، التي أوقفت شقيقيها لاستجوابهما.
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