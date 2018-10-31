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من الاستجمام بالمنتجعات إلى عمليات التجميل ومصابي الحروب.. إجراءات الحجر الصحي بالمطار ما بين المنح والمنع

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نورهان خفاجي
  • الحجر الصحي خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض
  • الكثير من سائحي الخليج إلى مصر بقصد إجراء جراحات تجميلية
  • الحجر الصحي بالمطار يتخذ إجراءات احترازية حيال الوافدين من دول أفريقيا

عرف دائما عن الحجر الصحي بالمطارات، أنه خط الدفاع الأول لأي دولة في العالم للوقاية من الأمراض، عبر تحقيق إجراءات وقائية بعينها حيال الأجانب الوافدين إلى البلاد، لمنع دخول أي أوبئة مرضية إلى أنحاء الدولة من خلال عزل المشتبه بهم حتى التعافي.. ذاك هو المعلن.

يسهم أيضا الحجر الصحي في السياحة العلاجية للدولة عبر إعطائه تأشيرة دخول للمرضى الوافدين بقصد العلاج، سواء بالاستجمام في المنتجعات المصرية الصحية منها والأخرى الاستشفائية في ظلال الطبيعة، ذاك ما اعتدنا عليه على مدار العهود السابقة، ولكن مع تتابع السنوات انحرف ذاك المفهوم قليلًا ليتناسب مع طبيعة توالي الأحداث التي تمر بها الدول، واتسع مفهومه ليشمل أيضا أزمات الحروب.

أجانب أوروبا
نجد الأجانب الوافدين من دول أوروبا يحتفظون بطرازهم الخاص، بالتمتع بمناخ مصر الجاف طوال العام والرمال الساخنة التي تساعد في علاج آلام المفاصل والعمود الفقري، فضلا عن التمتع بعيون المياه التي تتدفق من باطن الأرض، ولا يلجأون إلى المنتجعات العلاجية إلا في حالات الطوارئ منها.

شعوب الخليج
يختلف أمر السياحة العلاجية قليلا عند دول الخليج العربي عامة والسعودية بصفة خاصة، بعد السنوات الأخيرة التي ارتفعت فيها كُلفة العلاج بدول العالم، خاصة الجراحات التجميلية، يلجأ الكثير من سائحي الخليج إلى مصر بقصد إجراء جراحات تجميلية، على الرغم من أن مؤسساتهم الصحية تعج بالأطباء المصريين، إلا أن كلفة العلاج تكون أعلى لذلك يلجأ إلى مصر، وفقا لمصادر بالحجر الصحي.

وتعرف أكثر العمليات التجميلية شهرة بين صفوف دول الخليج وخاصة السعودية، هي عمليات التنحيف، وتقليل الوزن، خاصة أن الكثير من دول الخليج يعانون من مرض السمنة.

مرضى اليمن
بصفة شبه دورية، أصبح مطار القاهرة يستقبل حالات مرضية عديدة قادمة من عدة مدن باليمن، بهدف العلاج بمستشفيات القاهرة بالتنسيق مع السفارة اليمنية بالقاهرة.

ووفق مصادر، قالت إن المرضى اليمنيين، يصلون في أغلب الأوقات مجموعات، تنقل على متن طائرات يمنية خاصة، يكون معظمهم من الشباب، يعانون الكسور والجروح والحروق المختلفة، ويصنف أغلبهم مصابو حروب على أثر الاحداث الدامية التي تشهدها اليمن مؤخرا، فيتم تجهيز سيارات إسعاف لنقلهم وتوزيعهم على المستشفيات.

دول أفريقيا
يتخذ الحجر الصحي بالمطار إجراءات احترازية حيال الوافدين من دول أفريقيا التي لا تزال تئن تحت وطأة مرض الملاريا، والذي يعد من أقدم الأمراض التي عرفتها البشرية.

وتقول المصادر إن الحجر الصحي يبقى دائما على عهده في إجراءاته الوقائية المشددة حيال الراكب الوافدين من دول أفريقيا، خاصة في ظل تنامي عدد الوفيات الملحوظ التي يتعرض إليها صغار الأطفال والنساء الحوامل والمسافرون غير المحصنين بالمصل لمنع إصابتهم ونقلهم المرض.

الدارسون في الأزهر
الطلاب الوافدين بالأزهر، يعد قضية أمن قومي لصحة مصر، نظرًا لكثرة عددهم وانتشارهم في أرجاء مصر، إضافة إلى دراستهم بالأزهر، كثير من هؤلاء الدارسين يأتون من قارة أفريقيا، إضافة إلى العديد من دول العالم التي قد ينتشر بها وباء ما أو مرض يعينه، لذلك يدرج هؤلاء تحت بند السياحة العلاجية، حيث يعطي الحجر الصحي تأشيرة دخولهم، عقب تطبيق إجراءات وقائية عديدة موصى عليها عالميا، لوقاية الشعوب من الأمراض، حتى لو يشكلون خطرا على أنفسهم وأيضا على أصحاء الدولة التي يتوافدون إليها.
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