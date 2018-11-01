استجابة لـ صدى البلد.. الجيزة تشن حملة نظافة واسعة بالمنيب

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة نظافة واسعة على منطقة القصبجي ناحية المنيب بالتعاون مع حي جنوب الجيزة، استجابة لما نشر بموقع «صدى البلد» الإخباري حول تراكم القمامة بمنطقة القصبجي بالمنيب.



وتمكنت الحملة من رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء وإعادة المنطقة إلى صورتها الطبيعية، بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة رفع جميع مخلفات القمامة.



وأكد يحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أن الهيئة مستمرة في شن حملات النظافة ورفع جميع المخلفات للحفاظ على الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة وتسخير جميع إمكانيات الهيئة لرفع مخلفات القمامة من الأحياء.



وكان موقع صدى البلد الإخباري نشر شكوى سكان منطقة القصبجي بالجيزة، والتي شكا فيها عدد من سكان المنطقة من تراكم القمامة بمنطقة القصبجي وترعة الزمر.