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اقتصاد

الأسهم المتوسطة تتفوق على القيادية بمنتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:37 م
صدى البلد
محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 1.54% مسجلا مستوى 13356 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.20% مسجلا مستوى 2115 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 20" للصناديق بنسبة 1.21% مسجلا مستوى 12837 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 70" الذي يضم 7 شركات متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 2.27% مسجلا مستوى 696 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.96% مسجلا مستوى 1741 نقطة.
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