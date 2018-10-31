ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نظام تخطيط الموارد يساهم في سرعة اتخاذ القرار

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:40 م
صدى البلد
علياء فوزي
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، بشأن "نظام تخطيط موارد المؤسسات" المعروف بـ(ERP) في إطار سعي الوزارة لتطبيق نظام إلكتروني موحد لتخطيط الموارد بالشركات التابعة.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور نحو 300 شخص بينهم رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة ورؤساء القطاعات المالية بتلك الشركات.

وأوضح الوزير أن نظام تخطيط الموارد يمكن الشركات من تجميع كافة العمليات الأساسية اللازمة لتشغيل الشركة وربط الإدارات بشكل مركزي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات (موارد بشرية، مخازن، محاسبة تكاليف، مشتريات، مبيعات، إدارة مخزون، وغيرها) في نظام واحد وإحكام الرقابة عليها، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية.

وقد تم خلال اللقاء توزيع استمارات لاستطلاع الرأي على السادة الحضور للوقوف على ما يتوافر لدى الشركات من نظم مميكنة ومدى مواكبتها لأحدث التطورات في هذا المجال، وكذلك تقييم العروض المقدمة واختيار الأفضل منها، وذلك إدراكًا من الوزارة بأهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في اختيار البرنامج الأكثر ملائمة لاحتياجات الشركات التابعة.
loading...

ترشيحاتنا

روحاني يتحدى: لا نخشى عقوبات ترامب الجديدة في 4 نوفمبر

شاهد.. صورة طفل مسرحية إنها حقا عائلة محترمة.. لن تصدق طلته

والدة انتحارية تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأنها

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

شاهد.. تفاصيل القبض على أدمن صفحة تحرض على الانتحار

بوتين يعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر باليرمو حول التسوية بليبيا

المفتى: القرض الحسن لسد حاجة المحتاجين أفضل من الصدقة

الرقابة تتخذ إجراءات قانونية ضد شيرين لطرح ألبوم نساى بدون تصريح

شاهد.. ميجان ماركل تفوز على الأمير هاري في رمي الأحذية

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

الجزائري بن عبيد يقترب من إدارة نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي

استبعاد جاساما من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

صور.. مميش يتفقد كوبري السرابيوم العائم

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فيديو

وزير النقل: خط سكة حديد جديد من أسيوط إلى نجع حمادي في 2021.. فيديو
وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول
طبيب يكشف سبب إصابة الفنانين بالتهاب الأحبال الصوتية.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي قضت على الهجرة غير الشرعية
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟