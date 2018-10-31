القرموطي وجواب اعتقال ضمن عروض القومي للسينما بثقافة أسيوط

فى إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى فعاليات المهرجان القومى للسينما المصرية "السينما لحظات لا تنسى"، استضاف فرع ثقافة أسيوط، مجموعة من الأفلام التسجيلية والوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة بعنوان "لحظات لا تنسي" فى دورته الـ22 ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.



وشهد مسرح قصر ثقافة أسيوط عدة أفلام منها فيلم " القرموطي في أرض النار" اخراج أحمد البدري، تمثيل أحمد آدم ، علاء مرسي، بدرية طلبة، شيماء سعيد، علاء زينهم، أحمد صيام، وفي حفلة اخرى تم عرض أفلام "رسائل من السماء" اخراج شعبان كمال بيومي، "عيد جواز" إخراج أحمد عصام علي، "ارمنلي" إخراج نورهان جمال، "بوادي فرعون السومو" إخراج سارة البيض، كما تم عرض فيلم "جواب اعتقال" إخراج محمد سامي، تمثيل محمد رمضان، إياد نصار، صبري فواز، دينا الشربيني.



كما ناقش قصر ثقافة أسيوط، رواية "يا مريم" للروائي العراقي سنان انطون بحضور الأديب عبد الجواد خفاجي، بمكتبة عفيف الدين شريف.



ويستمر القصر فى تقديم بروفات مسرحية "انتحار" إخراج الفنان عبد الرحمن ضمن مسرحيات نوادي المسرح الفائزة في لجنة مشاهدة نوادي المسرح وعمل بروفات علي مسرحية "كفر التنهيدات" ضمن برنامج التمكين الثقافي لذوي الإعاقة البصرية بالمسرح الصيفي.