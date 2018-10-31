ضبط أكبر تاجر مخدرات بإحدى قرى دمياط بحوزته 80 كيلو بانجو وحشيش

نجحت اليوم، مباحث مركز شرطة دمياط برئاسة الرائد محمد سمير ، من إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات بقرية الشعراء مركز دمياط.



ووردت معلومات، لقسم مكافحة المخدرات تفيد باتخاذ "أيمن إبراهيم مصطفي أبو جبل" 45 سنة مقيم بدائرة مركز كفر سعد لقرية الشعراء مركز دمياط مسرحا لنشاطه الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دمياط بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته 25 لفة مواد مخدرة عبارة عن حشيش وبانجو تزن حوالي 80 كيلو جرام .



وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 18189 لسنة 2018 جنايات مركز دمياط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.