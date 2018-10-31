قانون الجنسية الأمريكية.. سلاح ترامب الأخير ضد المهاجرين الأجانب.. الرئيس الأمريكي يمنع المولودين داخل الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية.. ومحللون: واشنطن في طريقها للحكم الاستبدادي

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لإنهاء منح الجنسية للأطفال المولودين من غير المواطنين على الأراضي الأمريكية

تحديات أمام ترامب لتنفيذ القانون.. والمحمكة العليا تتدخل

"نمبرز يو اس ايه" تصدر قائمة تضم 33 دولة توفر أيضًا جنسية المولد

محللون: أمريكا في طريقها للحكم الاستبدادي

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ساحة الجدل والغضب مجددًا بعدما أعلن أمس، الأربعاء، أن إدارته تعمل على إلغاء قانون منح الجنسية للأطفال الأجانب المولودين على الأراضي الأمريكية، وذلك قبيل أسبوع واحد من موعد انتخابات حرجة سيشهدها الكونجرس، والتي قد تغير دفة حكم البلاد للمعسكر الديمقراطي.وأعلن ترامب، خلال حوار له مع "أكيوس" الإخباري، أنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968، وتنص على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية، وهي خطوة أثارت جدلًا شديدًا حول التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي والهوية الوطنية، فيما اعتبرها بعض المحللين إهانة للدستور الأمريكي، الذي تم تعديله قبل 150 عامًا، ولعبارة "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها، هم من مواطني الولايات المتحدة".وجاء قرار ترامب، هذا في إطار حملة أوسع نطاقًا على الهجرة غير الشرعية والقانونية، فقد أعلن "البنتاجون" عزمه نشر 5 آلاف جندي على الحدود مع المكسيك لتعزيز الأمن هناك، في محاولة لمنع قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى من العبور بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي حذر في تغريدة هذا الأسبوع من "غزو واجتياح" المهاجرين غير الشرعيين للولايات المتحدة إذا لم يتم إغلاق الحدود بجدار.وينص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي على أن "جميع الأشخاص المولودين، أو المجنّسين في الولايات المتحدة، والخاضعين للولاية القضائية فيها، هم مواطنون أمريكيون، ومواطنون في الولاية التي يقيمون فيها"، وهو ما يعني أن المشرعين قصدوا أن الولايات المتحدة هي أمة واحدة، وطبقة واحدة من المواطنين، وأن الجنسية هي حق يمنح لكل شخص يولد على أراضيها.وحسبما ذكرت مجلة "أتلانتك" الأمريكية، فإن العديد من الأشخاص الذين شاركوا في صياغة التعديل الرابع عشر إلى أن هذا كان شرطًا أن يكون الناس مواطنين أو على الأقل المقيمين قانونيًا في الولايات المتحدة "خاضعين لسلطتها القضائية".وقالت المجلة إن ترامب زعم زورا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تحمل جنسية المولد. حينما قال: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص ويولد له طفل، فيصبح الطفل بشكل أساسي من مواطني الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه الامتيازات، إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي، إننا في الطريق إلى ذلك، وسيحدث بأمر تنفيذي".في السياق نفسه، نشرت مؤسسة "نمبرز يو اس ايه" قائمة تضم 33 دولة توفر أيضًا جنسية المولد، بما في ذلك كندا والمكسيك والبرازيل، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يكن واضحا بشأن ما إذا كان الأمر سيستهدف الأطفال المولودين في الولايات المتحدة فقط من المهاجرين غير الشرعيين، أو الأطفال الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة بتأشيرات غير دائمة أم أطفال أي مواطن أجنبي.وقالت "أتلانتيك": "وبغض النظر عن السيناريوهات التي أمام ترامب، فإن فكرة عدم حصول الأجنبي المولود داخل الولايات على الجنسية، تعنى أن البلاد في طريقها إلى الحكم الاستبدادي وهو ما يراه العديد من المحللين".وأضافت المجلة أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها ترامب بإنهاء هذا الحق، ففي عام 2015 وبعد أيام من إعلان ترشحه رسميًا لرئاسة البلاد، أفصح ترامب عن نيته لوضع حد لقانون جنسية الأجانب، واصفا إياه بأنه "المصدر الرئيسي لتزايد معدلات الهجرة".وأوضحت "ذا أتلانتك" أن الرئيس الأمريكي لم يحدد إطارًا زمنيًا لتنفيذ قراره، مشيرةً إلى أن بعض الوعود التي قطعها في الماضي باستخدام الأمر التنفيذي لم تتحقق.ولكن سواء ما إذا كان الرئيس قد نفذ تهديده أم لا، فإن هذا الأمر سينضم إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى توجيه مسألة الهجرة إلى مقدمة عقول الناخبين وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الأسبوع المقبل.ولكن ما هو صعب بشكل خاص في هذه الحالة هو الطريقة التي يعتزم بها ترامب إبطال قانون الجنسية، إذ أن الأمر التنفيذي يجب أن يحال إلى المحكمة العليا للتصديق عليه، ومع ذلك فإن هذا الأمر لن يكون عسيرًا على الرئيس الأمريكي لأن رئيس المحكمة العليا، بريت كافانو، حصل على منصبه بترشيح من ترامب للكونجرس، وذلك بعد معركة حامية إثر اتهامه بالتحرش.