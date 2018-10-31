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ثقافة

أشرف الخمايسي: رواية جو العظيم ترصد معاناة المهاجرين غير الشرعيين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
أ ش أ

تدور أحداث رواية "جو العظيم" للكاتب أشرف الخمايسي والصادرة حديثا عن دار "الشروق" بالقاهرة، حول مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على ظهر قارب صغير يحكمه "الريس زبيبة"، يجدون أنفسهم فجأة منعزلين عن كل شيء ولا توجد وسيلة اتصال لهم مع العالم الخارجي.

ويكتشف هؤلاء امرأة متنكرة بينهم، فكيف يمكن أن تتعايش مجموعة أشخاص مختلفي الطباع والديان والانتماءات السياسية معا على سطح مركب يسير وسط أمواج متلاطمة نحو مصير مجهول؟

ومن الرواية التي جاءت في 378 صفحة: "الريس زبيبة وقاربه (المسمى جو) توأمان متطابقان؛ كلاهما انتهى عمره الافتراضي، وكلاهما يسعى في هذا العالم بجسم مشدود على هيكل يابس متهالك، مع ذلك لا يزالان يتشبثان بالعمل كما لو أنهما شابان في مقتبل مستقبلهما! وبنفس فورة المراهقة يتبادلان فيما بينهما العديد من المشاعر المثالية، أهمها الحب، فكل منهما يحب الآخر حبا مخلصا، دافئا، عميقا، متواصلا".

وأشرف الخمايسي، وهو قاص وروائي مصري، أهدى هذه الرواية إلى الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وصدر له من قبل ثلاث مجموعات قصصية: "الجبريلية"، "الفرس ليس حرا"، "أهواك"، وأربع روايات: "الصنم"، "منافي الرب"، التي وصلت للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية (البوكر العربية) عام 2014، و"انحراف حاد" التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد عام 2015، و"ضارب الطبل" عام 2017.
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