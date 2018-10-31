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أهالي كوم القدح بالبحيرة يستغيثون بوزيرة الصحة لتوفير الأطباء والدواء

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالي قرية كوم القدح التابعة لمحافظة البحيرة، بوزيرة الصحة بالدكتورة هالة زايد لتوفير الأطباء والدواء بالوحدة الصحية.

وأضافوا في رسالتهم من خلال شكاوى "صدى البلد": "الوحدة الصحية بقرية كوم القدح والتي تخدم حوالى 20 قرية، تعاني من سوء الخدمات بها لعدم وجود أطباء من زمن والمريض لا يجد من يسعفه إلا بمستشفى أبو المطامير التي تبعد عن المنطقة بأميال".

وقالوا إنه تمت مخاطبة الإدارة الصحية فأرسلوا طبيبة واحدة تخصص نساء وتوليد فقط، وصيدلية الوحدة دائما خاوية من الأدوية ونحن نقطع تذاكر ولا نحصل على خدمات كشف أو علاج، أنقذونا نتمنى أن يصل الدواء والأطباء للوحدة".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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