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اقتصاد

الإحصاء: تراجع معدل زيادة المواليد والوفيات حتى أغسطس 2018

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
آية الجارحي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أعداد السكان من الذكور والإناث خلال أغسطس 2018، حيث وصل عدد الإناث إلى 47.3 مليون مقارنة بـ46.2 مليون خلال أغسطس 2017.

وبلغ عدد الذكور في أغسطس 2018 ، 50.2 مليون مقارنة بـ 49.2 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق"2017".

وفي السياق نفسه، تراجعت معدل زيادة المواليد والوفيات، حيث انخفضت أعداد المواليد إلى 210.2 ألف نسمة، مقارنة بـ237.3 ألف نسمة خلال العام السابق، وانخفضت أعداد الوفيات إلى 46.3 ألف خلال اغسطس 2018 مقارنة بـ 45.7 ألف خلال 2017.
الإحصاء: تراجع معدل زيادة المواليد والوفيات حتى أغسطس 2018
الإحصاء: تراجع معدل زيادة المواليد والوفيات حتى أغسطس 2018
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