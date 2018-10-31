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تزامنا مع اقترابه.. ما هي حقيقة البلاك فرايدي؟.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إنه من الأفضل نشر ثقافة تنظيم وقت الشراء لتوفير الكثير من النقود، معلقًا: "نفس السلع بتكون أرخص فى أيام البلاك فرايداي، ولذلك من الأفضل الشراء في أيام الخصومات، وذلك بما تنادي به المجتمعات الأوروبية".

وأوضح "مصطفى" خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت تضخما في الأسعار بشكل كبير لجأت المواطنين بسببه للسيولة بالأسواق.

ونوه الخبير الاقتصادي بأن البلاك الفرايدي يجذب المزيد من المواطنين للشراء نظرًا للخصومات الحقيقة على السلع، كما تشهد المتاجر طوابير عريضة.
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