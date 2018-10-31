ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبال 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.



وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء -بحسب بيان- 14 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وغادرت 1126 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50 ألفا و392 طنًا من البضائع العامة منها 109 سيارة نقل محملة بـ 6238 طن قمح.



وبهذا يصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167 ألفا و825 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54 ألفا و204 أطنان.



كما استقبل الميناء 3 قطار لنقل الغلال والحبوب . حيث وصل فى الساعه 1300 من مساء أمس القطار رقم 2470 وقام بتحميل 1347 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 1700 من مساء أمس و وصل في الساعة 1900 من مساء أمس القطار رقم 2461 و قام بتحميل 1350 طن من القمح، وغادر في تمام الساعة 2200 من مساء أمس و وصل في الساعة 0200 من صباح اليوم القطار رقم 2471 و قام بتحميل 1304 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 0500 من صباح نفس اليوم.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14886 طن ملح و 5000 طن رمل و 150 طن سوبر فوسفات.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة وحركة الوارد 438 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1654 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21621 طن حديد و1341 طن خشب و7800 طن خردة و2520 طن ميثانول و4290 طن سكر و6000 طن قمح و 1562 طن فول و 7189 طن ذرة .