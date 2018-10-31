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حوادث

قافلة طبية لإجراء فحوصات فيروس سي على قوات الشرطة بالبحيرة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
نسقت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتنظيم قافلة لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل على الأفراد العسكريين والعاملين المدنيين والمجندين بالمديرية (جميع قوات الشرطة) في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على مرض "فيروس سي" والأمراض غير السارية.

وتواصل الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بالبحيرة فعالياتها من خلال 408 مراكز صحية في 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة من خلال فريق طبى شامل يضم 14 ألفا و460 من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم لاستهداف إجراء التحاليل على 3 مليون و785 مواطن بالبحيرة من سن 18 سنة فأكثر. 

ومن جانبها، أعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة بالبحيرة عن إجراء الفحص الطبي لـ مليون و800 ألف مواطن من بداية الحملة حتى تاريخه وتبين من الفحوصات إصابة نحو 90 ألف مواطن بالفيروس وذلك فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قافلة طبية لإجراء فحوصات فيروس سي على قوات الشرطة بالبحيرة
قافلة طبية لإجراء فحوصات فيروس سي على قوات الشرطة بالبحيرة
قافلة طبية لإجراء فحوصات فيروس سي على قوات الشرطة بالبحيرة
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