ضبط راكبين بحوزتهما مليون و350 ألف جنيه بمطار القاهرة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى من ضبط راكبين مصريين الجنسية وهما (المدعو / هانى م . س – مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة - والمدعوة / سمر م . م – مقيمة – بمنطقة مصر الجديدة /بالقاهرة) حال إنهاء إجراءات سفر ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية لحيازتهما مبلغ مالى قدره " ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه" مخبأة بين طيات ملابسهما بالمخالفة لقانون النقد المصرى.





وبسؤال الأول أفاد بعمله بتجارة الهواتف المحمولة، وأن المبلغ المضبوط كان بقصد التعاقد على شراء هواتف محمولة من الدولة العربية المتجه إليها. وأضاف بقيامه بشراء الهواتف وتسليمها لأحد المصريين المقيمين هناك والذى يقوم بشحنهم لإحدى الدول المجاورة، حيث يقوم بعض المهربين بالاتصال به وتسليمهم إليه بإحدى المدن المصرية القريبة من حدود تلك الدولة.



