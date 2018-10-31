لجنة المسابقات توافق على طلب المصري بشأن مباراة الإسماعيلي

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم باتحاد الكرة الموافقة على طلب ناديي المصري والإسماعيلي المقرر إقامته السبت المقبل في إطار لقاءات الجولة 12 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



وقررت اللجنة استبدال ملعب المصري باستاد الإسماعيلية لتقام مباراة الفريقين، باستاد الإسماعيلية، على أن يستضيف المصرى مباراتهما في الدور الثاني.



وتعد مواجهة المصري والإسماعيلي واحدة من أقوى المباريات بالدوري الممتاز في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقين ووجود مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الجيدة.