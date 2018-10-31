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ثقافة

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انطلقت اليوم، الأربعاء، بمكتبة الإسكندرية مبادرة " John Maxwell Leadership initiative"، والتي تتم بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية ماكسويل الدولية وأكاديمية جون كوزنر تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وتهدف المبادرة لمنح لـ ٢٠٠ من المعيدين على مستوى جامعة الإسكندرية، لتكون انطلاقة لبرنامج "شبابنا مستقبل وطن"، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعداد قيادات وكوادر شابة للصف الثاني والثالث وتأهيلهم وتدريبهم تدريبا عمليا من خلال منهج علمي معتمد دوليا لتطوير مؤسساتهم، وكذا تزامنا مع إطلاق منتدى شباب العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام عزت ممثل فريق جون ماكسويل العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدكتور عصام الرفاعى أستاذ الإدارة الاستراتيجية و التطوير المؤسسى، والدكتور علاء رمضان، عميد كلية العلوم والدكتورة رانيا الشرقاوي الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الطبية "المشرفين على المبادرة ".

وفي كلمته رحب المحافظ بجميع الحضور وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا على أن هذه المبادرة التي تهدف في المقام الأول إلى إعداد كوادر شبابية، هي الأمل في قيادة مصر والتنمية الحقيقية التي تحتاجها للسير نحو الاتجاه الصحيح، فجميع مؤسسات الدولة تواجه مجموعة من التحديات، ولمواجهتها نحتاج إلى عقول مفكرة ومخططة قادرة على القيادة.

وأشار إلى أن المحافظة تقوم حاليا على تنفيذ عدة مشروعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتشاركها الجامعة في تنفيذها والإشراف عليها، لافتا إلى أننا لكي نعمل على أرض الواقع ويشعر المواطن بالتغيير والتطوير، لابد من التعاون بين كافة الجهات، ومن أهمها مشاركة الشباب الذي يقود بلاده للتقدم، لذا كان لابد من إعداده وتدريبه للعمل وتطوير مؤسساته، وذلك من خلال برنامج إعداد قيادات الصفين الثاني والثالث وهو برنامج يعد خطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية واختيار القيادات والكوادر المناسبة لتطوير الدولة والنهوض الإدارى بها.

وفِي ختام حديثه وجه المحافظ الكلمة للشباب، قائلا: " أنتم الآن في فترة العطاء فأنتم جيل المستقبل الذي ستتقدم مصر به "، وأضاف " الأمل فيكم ولابد من أن تستفيدوا جيدا من هذا البرنامج لتطبيقه، لتحقيق أحلامنا بإرادتنا وعزيمتنا وقوتنا".
مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور
مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور
مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور
مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور
مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور
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