الكرملين: قمة روسية كوبية في موسكو مطلع الشهر المقبل

أعلن ديميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، عن انعقاد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الدولة، رئيس الوزراء الكوبي ميغيل دياز كانيل، في موسكو مطلع الشهر المقبل.



وقال بيسكوف، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، إنه "لا يستبعد أن يبحث الزعيمان التعاون التقني العسكري بين البلدين".

وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قد أعلن، في وقت سابق، أن الزعيم الكوبي سيزور روسيا مطلع نوفمبر المقبل، كما يحضر دياز لزيارة الصين وكوريا الشمالية وفيتنام ولاوس، بعد زيارته إلى روسيا.

