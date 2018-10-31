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محافظات

إزالة عقار بضواحي بورسعيد عقب إخلائه وتسكين المستحقين بأماكن بديلة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:12 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى تحت إشراف المهندس كامل أبوزهرة سكرتير عام المحافظة اليوم حملة لإزالة أحد العقارات الآيلة للسقوط بمنطقه السيد متولى بالضواحى والتى سبق قرار بإخلائها من السكان حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين. 

وقال أبوزهرة إن المعدات قامت بإزالة العقار رقم 16 بالمنطقة بعد إنهاء اقتحام احدى المواطنات لوحدة سكنية بداخله مشيرا بان العقار سبق أن  صدر قرار بإخلائه هو وعدد آخر من العقارات بالمنطقه بمعرفة لجنة هندسية لخطورتها على أرواح المواطنين وتم تسكين جميع السكان فى وحدات سكنية بديلة. 

ولفت ابوزهرة إلي أن عملية الإزالة تأتي لمنع اعادة اقتحامها مره اخرى وللحفاظ على سلامة ارواح المواطنين نظرا لما تمثله من خطورة عليهم.

وأكد السكرتير العام أنه سيتم تباعا إزاله كافة العمارات المتبقية والتى تم اخلاؤها لنفس الغرض مشيرا بانه سبق وإن تم إزالة العديد من العقارات التى تم اخلاؤها بعد تسكين اصحابها فى وحدات سكنية بديلة.
إزالة عقار بضواحي بورسعيد عقب إخلائه وتسكين المستحقين بأماكن بديلة
إزالة عقار بضواحي بورسعيد عقب إخلائه وتسكين المستحقين بأماكن بديلة
إزالة عقار بضواحي بورسعيد عقب إخلائه وتسكين المستحقين بأماكن بديلة
إزالة عقار بضواحي بورسعيد عقب إخلائه وتسكين المستحقين بأماكن بديلة
إزالة عقار بضواحي بورسعيد عقب إخلائه وتسكين المستحقين بأماكن بديلة
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