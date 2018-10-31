جامعة العريش تحتفل بذكرى مؤتمر رفض تدويل سيناء

احتفلت جامعة العريش بالذكرى الخمسين لمؤتمر الحسنة بوسط سيناء، الذى أعلن خلاله مشايخ قبائل سيناء رفضهم تدويل سيناء، حيث يوافق اليوم مرور الذكرى الخمسين لمؤتمر الحسنة الذي أعده الكيان الصهيوني أثناء إحتلاله لسيناء حيث جمع شيوخ وكبار القبائل والعائلات في مدينة الحسنة بوسط سيناء لحملهم على إعلان سيناء منطقة دولية (برعاية إسرائيلية)



,وقال الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أن الاحتفال يعد إحياء لذكرى وطنية عزيزة على كل مصرى تؤكد أن أرض سيناء مصرية وستظل مصرية.



حضر الاحتفال عمداء كليات جامعة العريش، وعدد من القيادات الطبيعية و رموز العمل الشعبي بالمحافظة. واستهل الاحتفال بعرض فيلم وثائقى يظهر جانب من كواليس مؤتمر الحسنة بتجسيد كلمة أحد شيوخ سيناء.



