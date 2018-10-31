سعر صادم لفستان ياسمين صبري من تصميم إلكسندر ماكوين.. صور

ظهرت النجمة ياسمين صبري على غلاف إحدى المجلات العالمية، بإطلالة رائعة ومختلفة عن باقی إطلالتها، حيث نشرتها صورتها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وارتدت ياسمين فستانا من قطعتين باللون الأسود والبينك الروز، من تصميم المصمم البريطاني ألكسندر ماكوين، حيث بلغ سعره 5.999 يورو.



واختارت ياسمين، بعض اللمسات البسيطة لتكمل إطلالتها حيث ارتدت عقدا على الرقبة، وساعة يد باللون الذهبي، من ماركة cartier كارتير، وتركت شعرها منسدلا علی ظهرها، وبدا مبللا إلی حد ما ليبرز جمال ملامحها، ووضعت اي شادو اسود حول عينيها، ولون كشميري كأحمر شفاه.