الشباب والرياضة تنظم يوما ترفيهيا بوادي جرندل

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، يوم ترفيهيا بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة بمركز شباب قرية جرندل التابعة لمدينة ابوزنيمة.



وقال محمد فتحي توفيق، مدير عام المديرية بجنوب سيناء إن اليوم بدأ بتحية العلم ثم السلام الجمهوري تلاها آيات من الذكر الحكيم، وبدأت المسابقات في إلقاء الشعر والزجل وعدد من الألعاب الترفيهيه بالكراسي الموسيقية والعاب الدقيق والعاب البالونات ثم مسابقة للجري لمسافة 50 متر وكره قدم خماسي.



وفي ختام اللقاء، تم توزيع جوائز على 60 من المشاركين بحضور عادل مختار نجم مدير ادارة الطلائع ومني صباح مدير ادارة الشباب بمدينه أبوزنيمة.