ننشر تفاصيل زيارة محافظ الشرقية المفاجئة لقرية الزهراء

قام محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لقرية الزهراء التابعة لرئاسة مركز الزقازيق لمتابعة سير العمل بالمنشآت الحكومية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





بدأت جولة المحافظ للقرية بزيارة لمبنى الوحدة المحلية للتأكد من تواجد العاملين بالوحدة وانتظام العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تفقد المحافظ إدارات التموين - الشئون الإجتماعية - الإدارة الهندسية - الحسابات - شئون العاملين، والتقى بالعاملين بالوحدة مؤكدًا ضرورة حسن إستقبال المواطن وتقديم الخدمة بطريقة لائقة طبقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.





وانتقل المحافظ لزيارة مركز شباب الزهراء للتأكد من تفعيل الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية بالمركز والإستفادة منه كمنشأ رياضي مهم جاذب للشباب والفتيات من جميع الأعمار لقضاء أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات.





وتفقد المحافظ صالة الألعاب الرياضية والبلياردو وصاله الجيم مطالبًا بتشجيع الشباب والفتيات على ممارسة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة.





وشهدت زيارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لقرية الزهراء تفقد مدرسة الزهراء الإعدادية المشتركة للاطمئنان على سير انتظام اليوم الدراسي والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة، وقام بالإطلاع على سجلات الحضور والانصراف، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بمواعيد اليوم الدراسي وتقديم المعلومة للطلاب بسهولة ويسر.



