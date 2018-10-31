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برلمان

قومي المرأة يرد على التقارير المغلوطة بشأن زواج القاصرات في مصر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:52 م
مايا مرسي رئيسة المجلس
مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
ماجدة بدوى
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك إحصائيات مغلوطة بشأن زواج القاصرات والأطفال في مصر وحالات التحرش ضد المرأة، يتم استغلالها ضد مصر في الخارج، مشيرة إلى أن زواج القاصرات لا يجاوز وفقا لآخر الإحصائيات نسبة الـ1%، بما يقدر بنحو 116 ألف حالة، وذلك بخلاف التقارير المغلوطة التي يتم تداولها. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، مع مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، للوقوف على رؤية المجلس فى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بدعم دور المرأة الأفريقية.

وأضافت مايا مرسي، أن المجلس أرسل خطابًا إلي مؤسسة "طومسون رويترز" بعد نشرها تقريريًا يزعم أن القاهرة أخطر عواصم العالم في التحرش، وتسألنا خلاله عن منهجة استطلاع الرأي الذي أجرته، لكن لم يصل إلينا أي رد منها. 

وتابعت رئيس القومي للمرأة، أن الإحصائيات تشير إلي نسبة التحرش لا تتجاوز الـ10% في الأماكن العامة، و6% في المواصلات، مشيرة إلي أن مصر لم تنف وجود حالات للتحرش لديها لكن هناك احصائيات محددة وواضحة في هذا الصدد، وليست مثلما تزعم بعض المؤسسات. 

جاء ذلك تعقيبًا على النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، الذي أكد خلال كلمته أهمية نشر الإحصائيات الصحيحة بشكل مستمر عن حجم التحرش في مصر ومعدلات الختان، لاسيما مع وجود بعض الأرقام المغلوطة التي يتم تداولها في هذا الصدد، قائلًا: "إننا ندعم ونؤيد المرأه بشكل واضح وصريح".
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