الجامعة العربية: وضع خطة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية



وقال السفير علالي - في كلمته اليوم /الأربعاء/ بختام اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب المعني بوضع أجندة الخطة المرحلية لتحقيق أهدف الاستراتيجية الإعلامية العربية - إن هناك دورا مهما للإعلام العربي في مواكبة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.



وأضاف أن الاستراتيجية الإعلامية العربية تتضمن 5 أهداف رئيسة أولها، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وثانيها الارتقاء بالشخصية العربية وثقافاتها المتعددة وحضاراتها العريقة لتعزيز الصورة الإيجابية للشعوب العربية والإسلامية في وسائل الإعلام المختلفة ولدى الرأي العام داخل وخارج الوطن العربي.







وتابع السفير علالي أن ثالث هذه الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب، هو توظيف الإعلام العربي وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة التطرف والتصدي لظاهرة الإرهاب وتشجيع الإعلاميين ومؤسسات الإعلام بالوطن العربي على نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف، ورابعها تبني مضامين الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 للنهوض بالإعلام العربي التنموي الاقتصادي والاجتماعي وإبراز القوة الإنتاجية والفرص الاستثمارية فيما بين الأقطار العربية بما يحقق تكاملها.



وأشار إلى أن الهدف الخامس والأخير لهذه الاستراتيجية هو تشجيع الجودة والتميز المهني في الأداء الإعلامي العربي الشامل وتحفيز المؤسسات الإعلامية العربية للاستثمار أكثر في مجال التطوير والابتكار المواكب للعصر.



ولفت إلى أن هناك اقتراحات مقدمة من الدول والمنظمات الإعلامية العاملة لوضع أجندة تنفيذ الخطة المرحلية، مؤكدا أن الباب مازال مفتوحا لاقتراحات أخرى للوصول إلى برنامج عمل متكامل يمكن من بلورة الاستراتيجية الإعلامية وأهدافها إلى واقع ملموس.



وناقش فريق الخبراء العرب، على مدى يومين، عددا من المقترحات بشأن وضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

أكد السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أهمية وضع خطة مرحلية عملية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية التي أقرها وزراء الإعلام العرب في وقت سابق.