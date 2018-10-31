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أخبار البلد

العبيدي: دعوة السفارة الدنماركية لزيارة مصر تؤكد نجاح سياسة الرئيس السيسي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:56 م
بهجت العبيدي
بهجت العبيدي
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن دعوة سفارة الدنمارك بالقاهرة، مواطنيها لزيارة مصر والاستمتاع بنهر النيل العظيم، وأن تضع السفارة الدنماركية بالقاهرة جنوب مصر فى قائمة أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم عام 2019، إنما يعكس المتابعة الدقيقة لما يتم في مصر من إنجازات على مستوى الأمن وأن مصر استطاعت أن تفرض الأمن في كافة ربوع البلاد.

وأضاف العبيدي أن هذه الدعوة تعد تتويجا لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع بسط الأمن والأمان في ربوع البلاد إحدى أهم أولوياته حيث أنه بدون الأمن لا يمكن لأي مجال من المجالات أن يتقدم وخاصة قطاع السياحة الذي هو على رأس المجالات التي تتأثر تأثيرا مباشرا بالأمن، فهو مرتبط به، وجودا وعدما؛ فإذا توفر الأمن نشطت السياحة، وإذا فقد الأمن انعدمت السياحة. 

وذكر العبيدي أن مصر تتمتع بكافة أنواع السياحة وهو ما يحمّل المسؤولين عن قطاع السياحة مسؤلية كبيرة، حيث أن السياحة يمكن أن تصبح - حال تم التسويق المناسب وحال تم توفير البنية التحتية المناسبة، وحال أصبح الوعي بأهميتها بين كل أبناء الشعب المصري- يمكن أن تصبح مصدر الدخل الأول في مصر، ومصدر العملة الأجنبية الأول.
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