تشغيل قطارين لنقل مشجعي كرة القدم لحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس، وذلك لنقل مشجعي كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي ستقام على ملعب برج العرب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي بعد غد الجمعة.



وأكد رئيس هيئة السكة الحديد - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تقرر تشغيل قطار في رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار في رحلة العودة من الإسكندرية، مضيفا أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.40 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / محطة 25 يناير / برج العرب الجديدة) وقطار العودة سوف يتحرك من الإسكندرية الساعة 23.30 مساء بعد انتهاء المباراة.



وأوضح رئيس الهيئة أن سعر التذكرة موحدة بملبغ 30 جنيها شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة ومن الإسكندرية إلى القاهرة، وذلك تشجيعا للجمهور المشارك في حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصرى المشارك في البطولة.

