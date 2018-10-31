ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تشغيل قطارين لنقل مشجعي كرة القدم لحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس، وذلك لنقل مشجعي كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي ستقام على ملعب برج العرب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي بعد غد الجمعة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تقرر تشغيل قطار في رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار في رحلة العودة من الإسكندرية، مضيفا أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.40 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / محطة 25 يناير / برج العرب الجديدة) وقطار العودة سوف يتحرك من الإسكندرية الساعة 23.30 مساء بعد انتهاء المباراة.

وأوضح رئيس الهيئة أن سعر التذكرة موحدة بملبغ 30 جنيها شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة ومن الإسكندرية إلى القاهرة، وذلك تشجيعا للجمهور المشارك في حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصرى المشارك في البطولة.
loading...

ترشيحاتنا

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الرئيس السيسي: تحديات الشرق الأوسط باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم

السكة الحديد: تشغيل قطارين لنقل مشجعى الأهلي لاستاد برج العرب

مفاجأة مدوية..الفيفا يبحث سحب التنظيم الفردى من قطر لكأس العالم 2022

زعيم المتمردين في جنوب السودان يصل العاصمة للمرة الأولى منذ 2016

فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

ضبط 549 طن بطاطس مخزنة بقصد حجبها عن التداول في البحيرة

سر الإقلاع عن التدخين بلا متاعب.. 6 عادات يومية عليك مراعاتها

استفزت العالم كله في 10 ثوان.. لماذا برأت المحكمة المصورة المجرية بعد ركل لاجئ سوري في 2015

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري إلى خارج البلاد.. نص القرار

انخفاض سعر اليورو والاسترليني اليوم الاربعاء 31 -10-2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة
احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو
إقبال متوسط في اليوم الأول لسحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي.. فيديو وصور
تطوير العشوائيات: إعلان سور مجرى العيون للمدابغ منطقة إعادة تخطيط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟