مدير مجمع استهلاكي: إقبال كبير من المواطنين.. والأسعار أقل من الأسواق.. فيديو

قال هشام عبد المنعم مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي بالمهندسين، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المجمع، نظرًا لانخفاض أسعار السلع عن الأسواق الخارجية، موضحًا أن سعر الطماطم 7.5 جنيه، والبطاطس 7 جنيهات.



وأضاف "عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأربعاء، أن اللحوم تبلغ سعرها 90 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو.



وأكد مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي بالمهندسين على توافر جميع السلع بأسعار أقل من الأسواق الخارجية بفارق كبير.

