مدير أمن البحيرة يكرم 34 من الضباط والأفراد لأدائهم المتميز

كرم اللواء جمال الرشيدي - مدير أمن البحيرة قيادات المديرية بتكريم (7) ضباط و (27) فرد نظرًا لأدائهم المتميز وجهودهم خلال الآونة الأخيرة في أداء عملهم وضبط العديد من القضايا الهامة والمتميزين فى أداء واجبهم الوظيفى، وذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بتحفيز أبنائها المتميزين، ليكونوا مثالًا لباقي زملائهم، مما له بالغ الأثر في سير المنظومة الأمنية.



