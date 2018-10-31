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حوادث

مدير أمن البحيرة يكرم 34 من الضباط والأفراد لأدائهم المتميز

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
كرم اللواء جمال الرشيدي  - مدير أمن البحيرة   قيادات المديرية بتكريم (7) ضباط و (27) فرد نظرًا لأدائهم المتميز وجهودهم خلال الآونة الأخيرة في أداء عملهم وضبط العديد من القضايا الهامة والمتميزين فى أداء واجبهم الوظيفى، وذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بتحفيز أبنائها المتميزين، ليكونوا مثالًا لباقي زملائهم، مما له بالغ الأثر في سير المنظومة الأمنية.

ووجه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة الضباط والأفراد المكرمين بالحفاظ على تميزهم والتفاني فى أداء واجبهم مع اتخاذ الحيطة والحذر وطالبهم بحسن معاملة المواطنين والعمل بمسافة واحدة مع الكل.
مدير أمن البحيرة يكرم 34 من الضباط والأفراد لأدائهم المتميز
مدير أمن البحيرة يكرم 34 من الضباط والأفراد لأدائهم المتميز
مدير أمن البحيرة يكرم 34 من الضباط والأفراد لأدائهم المتميز
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