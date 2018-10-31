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برلمان

مستقبل وطن يبيع كيلو البطاطس بـ5 جنيهات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن التنسيق مع بعض تجار الخضراوات في منطقة إمبابة لطرح البطاطس بأقل الأسعار؛ حيث تم الاتفاق على البيع ما بين ٤.٥ جنيه حتى ٥ جنيه للكيلو وذلك في منطقة بشتيل وإمبابة.

يأتي ذلك برعاية قيادات الأمانة برئاسة النائب علاء والي أمين المحافظة، القبطان أحمد مرعي أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور محمد البنا أمين التنظيم، والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة.

وأكدت الأمانة في بيان أن المبادرة لحل أزمة غلاء البطاطس بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني حتى وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، لذلك سعى الحزب إلى التنسيق مع التجار للقضاء على ظاهرة الاحتكار وتعطيش السلع بالمخازن، تخفيفا على المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وأضاف البيان أن المبادرة تأتي أيضا لتفعيل دور الحزب الخدمي على أرض الواقع بالتفاعل مع المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وشكواهم، استجابة لتوصيات الرئيس السيسي بدعم الفقراء ومحدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار، على أن تستمر المبادرة لحين القضاء على الأزمة نهائيا بحيث سيتم التنسيق مع المزيد من التجار لتغطية جميع مناطق الجيزة.
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