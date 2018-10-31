مستقبل وطن يبيع كيلو البطاطس بـ5 جنيهات

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن التنسيق مع بعض تجار الخضراوات في منطقة إمبابة لطرح البطاطس بأقل الأسعار؛ حيث تم الاتفاق على البيع ما بين ٤.٥ جنيه حتى ٥ جنيه للكيلو وذلك في منطقة بشتيل وإمبابة.





يأتي ذلك برعاية قيادات الأمانة برئاسة النائب علاء والي أمين المحافظة، القبطان أحمد مرعي أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور محمد البنا أمين التنظيم، والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة.





وأكدت الأمانة في بيان أن المبادرة لحل أزمة غلاء البطاطس بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني حتى وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، لذلك سعى الحزب إلى التنسيق مع التجار للقضاء على ظاهرة الاحتكار وتعطيش السلع بالمخازن، تخفيفا على المواطنين خاصة محدودي الدخل.



