نسرين أمام تقلد بوسي.. صور

تألقت المطربة الشعبية بوسي بإطلالة أنثوية ناعمة، والتي ظهرت فيها في عدة صور سيلفي، نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وارتدت بوسي فستانا قصيرا باللون الأسود المتداخل فيه لون الأصفر الغامق، وانتعلت حذاء أسود ذو كعب عالى وحقيبة سوداء.



ولكن لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومدونات الموضة والأزياء أن الفستان الذي ارتدته المطربة المصرية بوسي، قامت الممثلة نسرين أمين بتقليده ونشرت مجموعة من الصور لديها بنفس الإطلالة المتشابهة لإطلالة المطربة بوسي، عبر حسابها علي انستجرام.





