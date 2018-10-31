الأهلي يشارك في بطولة الجمهورية بـ 940 سباحًا وسباحة

تشارك فرق السباحة بالنادي الأهلي، في فعاليات بطولة الجمهورية، التي تنطلق اليوم باستاد القاهرة، في المراحل العمرية بداية من 11 سنة إلى الدرجة الأولى، ويشارك الأهلي في البطولة بـ940 سباحا وسباحة.





ويرغب أبناء النادي في الحفاظ على اللقب بعد التتويج به في الموسم الماضي.





واستعدت سباحة الأهلي لبطولة الجمهورية من خلال المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية والتي حقق فيها الفريق الفوز بـ70 ميدالية متنوعة، وحصل عمر عيسى سباح الأهلي، على كأس ثاني أفضل سباح في مرحلة العمومي رجال.



