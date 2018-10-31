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رياضة

الأهلي يشارك في بطولة الجمهورية بـ 940 سباحًا وسباحة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تشارك فرق السباحة بالنادي الأهلي، في فعاليات بطولة الجمهورية، التي تنطلق اليوم باستاد القاهرة، في المراحل العمرية بداية من 11 سنة إلى الدرجة الأولى، ويشارك الأهلي في البطولة بـ940 سباحا وسباحة.

ويرغب أبناء النادي في الحفاظ على اللقب بعد التتويج به في الموسم الماضي.

واستعدت سباحة الأهلي لبطولة الجمهورية من خلال المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية والتي حقق فيها الفريق الفوز بـ70 ميدالية متنوعة، وحصل عمر عيسى سباح الأهلي، على كأس ثاني أفضل سباح في مرحلة العمومي رجال.

فيما حصلت ياسمين ممدوح، على كأس ثالث أفضل سباحة في مرحلة عمومي آنسات، وحصل أحمد سامح السعيد على كأس أفضل سباح في مرحلة الناشئين.
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