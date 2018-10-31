مصطفى حسني: اتباع السنة يدل على حب المسلم للرسول

قال الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، إن من لطف الله تعالى ورحمته بعباده أنه بعث الرسل إلى الناس من جنسهم - ليفقهوا منه -، وليتمكنوا من مخاطبته ومكالمته وليقتدوا به، ولذلك قال سبحانه وتعالى: «لقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ» (آل عمران: 164).



وأضاف «حسني» خلال تقديمه برنامج «كنوز» المذاع على فضائية «on»، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الواسطة بين العباد وبين ربهم أنبياء ورسل من البشر لكي يستطيعوا اتباع النبي وتقليد أفعال وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه.



ونبه على أن اتباع سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير، منوهًا بأن اتباعها يدل على محبة الرسول، قائلًا: «من كان على السنة فقد أحب النبي ومن أحب النبي كان معه في الجنة، لافتًا إلى أنَّ من أعظم أبواب الولوج إلى محبَّة الله تعالى اتباعَ سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تعبِّر تعبيرًا صادقًا عن محبَّة المرء للنبيِّ صلى الله عليه وسلم.





