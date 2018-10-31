شاهد.. الدول العربية تتسبب فى خسائر فادحة للنظام القطري

عرضت فضائية "الحدث" اليوم، الأربعاء، تقريرًا حول الخسائر الفادحة التى تسببها الدول العربية للنظام القطرى واعتراف الدوحة بذلك بعد الشعور بانهيار الاقتصاد.



وقالت الإعلامية بسمة إبراهيم، إن الخسائر بالجملة لدى الاقتصاد القطري بسبب مقاطعة الدول العربية للمنتجات القطرية، مؤكدًة أن البنك المركزى القطري اعترف أيضًا بانهيار القطاع بسبب السحب الكبير بالودائع الخارجية، مما أدى إلى غرق الدوحة.



وأعلن موقع قطر"ريليكس" أن 22 مليار دولار تم سحبهم من البنوك القطرية فى أقل من عام.



وعلقت: "حان وقت الندم لأن مصر لم تقبل بالخيانة والإرهاب، قطر اتكوت بنفس النار لأنها تسببت فى زعزعة الاستقرار بالمنطقة"، قائلًة: "يكفى أنكم تم تصنيفكم من الدول الداعمة للإرهاب".

