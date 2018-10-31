بدء اجتماع محلية البرلمان بحضور عمر مروان واعتذار محافظ السويس

بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فيما اعتذر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن الحضور.



وكان من المقرر أن يقوم محافظ السويس، خلال الاجتماع، بعرض ومناقشة الرؤية التنموية لمحافظ السويس والجهاز التنفيذي للمحافظة في ضوء التعامل مع الملفات الآتية: (المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، ومجهودات إعادة النسق الحضاري – المشروعات القومية – المشروعات والتحديات والملفات العاجلة – المشروعات المتعثرة والتي لم تكتمل– الخدمات اليومية للمواطن مثل جمع القمامة والنظافة، ملف الصرف الصحي، ملف صيانة وحماية وإنارة الطرق، الخدمات المرورية، الأسواق العشوائية، ملف إعلانات الطرق الداخلية – ملف المواقف الرسمية والعشوائية)، على أن يكون العرض مقرونًا بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي وزمني للموضوعات المدرجة.