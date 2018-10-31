رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى يتفقد أعمال تطوير ميناء جرف حسين..صور

قام الدكتور محمد الشحات بدوى رئيس الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بأسوان بزيارة ميدانية لميناء جرف حسين للوقوف على آخر المستجدات فى تطوير ميناء الصيد بجرف حسين والاستماع إلى آراء الصيادين بالمنطقة للأخذ فى الاعتبار لتطوير الميناء.



وقد رافق رئيس الهيئة كل من المهندس سيد جاد الرب رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ، والدكتور رجب أحمد عبد اللطيف رئيس القطاع الزراعى ، والمهندس عماد فرج مدير عام المصايد ، ومحمد على محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة .



وتابع رئيس الهيئة ومرافقوه أعمال الشركات الزراعية بمنطقة جرف حسين للوقوف على أعمال النشاط الزراعى بالمنطقة .



