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منوعات

رواندا توقف عمليات التنقيب عن النفط في بحيرة كيفو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أوقفت الحكومة الرواندية عمليات التنقيب عن النفط في بحيرة كيفو في الوقت الراهن، وتعتزم دعوة الشركات الدولية العاملة في هذا المجال في المراحل الأخيرة من عمليات البحث.

وذكرت صحيفة "إيست أفريكان" أن رواندا اتخذت نهجا حذرا في هذا الصدد حيث تسعى للحد من المخاطر المالية المكلفة قبل دعوة شركات التنقيب للعودة مجددا، وستقوم باستكمال عملياتها للمسح الجيولوجي للتأكد مما إذا كان الأمر يستحق الجهد بالنسبة للدولة في الدخول في شراكة مع الشركات العالمية للتنقيب عن النفط.
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