شبورة ترابية وطقس ملبد بالغيوم فى أسوان..والرى: مستعدون للسيول

شهدت بعض مناطق وأحياء محافظة أسوان شبورة ترابية خفيفة؛ حيث يسود المحافظة منذ أمس طقس متقلب تظهر فيه بعض الغيوم والسحب المتقطعة لليوم الثانى على التوالى.



وقد قامت الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية بالاستعداد المبكر لمواجهة أى سيول أو أمطار غزيرة للتعامل السريع معها من خلال ترسيخ جميع إمكانياتها لهذا الشأن، كما تمت مراجعة وتنفيذ مجموعة من السيناريوهات الخاصة بمواجهة الأزمات والتى نفذتها الإدارات الخدمية بأسوان ممثلة فى الشباب والرياضة والمجالس المحلية وشركات المياه والمقاولون العرب وكذلك الإسعاف والصحة وغرفة عمليات المحافظة.



ومن جانبه أوضح المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان بأن مديرية الرى استعدت لهذا الموسم بتطهير 36 مخر سيل صناعى وإنشاء 18 سدًا حاجزًا وإعاقة، بجانب 10 بحيرات صناعية لتجميع أى أمطار ويتم تصريفها بعد ذلك من خلال مخرات السيول الصناعية إلى نهر النيل.

