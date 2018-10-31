أغضبتها لهذا السبب.. ماذا قالت رانيا هاشم عن الراحلة صفاء حجازي .. فيديو

قالت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج مانشيت على قناة ON E إنها تعتبر الإعلامية الراحلة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، قدوتها ومثلها الأعلى في الإعلام.



وقالت في ندوة حوارية بصدى البلد إن والدتها كانت تتابع صفاء حجازي وتدعمها لتحقيق حلمها بالوصول الى شاشة التلفزيون والعمل مع صفاء حجازي وهو ما تحقق بالفعل.



وامتدحت رانيا هاشم أسلوب صفاء حجازي في الحوار وصوتها المميز ودقة اختيارها للأسئلة.



وقالت إن أبرز ما تعلمته من صفاء حجازي، كيفية الحفاظ على الشكل لأنه السبب الأول والأخير في الإنجذاب نحو الشاشة، كذلك كيفية دعم المضمون باللغة السليمة والثقافة المتنوعة.



وقالت إنها أغضبتها مرة عندما قررت الإنتقال الى قناة العاصمة على خلاف رغبة صفاء حجازي التي واقفت بعد صعوبة.

