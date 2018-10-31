عرض صوتك أمانة بالهناجر والكنز بالمحافظات ضمن المهرجان القومي للسينما

يعرض غدا، الخميس، عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك بالقاهرة وعدد من المحافظات، وذلك في إطار فعاليات الدورة 22 من المهرجان القومي للسينما، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، ويرأسها المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، وتحمل الدورة عنوان "السينما.. لحظات لا تنسى".



ومن المقرر أن يعرض فى عدد من سينمات القاهرة وبالتحديد سينما الحضارة، كل من أفلام "خير وبركة" إخراج سامح عبد العزيز تمثيل علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ودلال عبد العزيز، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومي سليم، وتارا عماد، وفيلم "ليل داخلي" إخراج حسام الجوهري تمثيل بشرى، ومحمود حافظ، وأيمن قيوني، ومحمد يونس، ومصطفى يوسف، ومحمد السويسي، ومينا النجار، وفيلم "الأصليين" إخراج مروان حامد تمثيل ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، ومنة شلبي، وكندة علوش.



وفى قاعة سينما الهناجر، يعرض عدد من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية أبرزها فيلم "صوتك أمانة" إخراج عريان سيدهم (روائى قصير)، "أشرف لا يزال يعيش هنا" إخراج أمير سعيد محمد، وفيلم "كل سنة مرة" إخراج سلمى نادر عبد الفتاح، وفيلم "بره الدنيا".



فيما يعرض في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والأقصر، والإسماعيلية، وبورسعيد، كل من أفلام "الفندق" إخراج عاطف شكرى، وتمثيل علا غانم، ومحمد نجاتى، وأحمد بدير، وحجاج عبد العظيم، ومروى، وأحمد كرارة، وأحمد صادق، ومحمد الصاوى، ودعاء حجازى، وإبراهيم سمير، وفيلم "الكنز" (الجزء الأول) للمخرج شريف عرفة تمثيل محمد رمضان، ومحمد سعد، وأحمد رزق، وهند صبرى.