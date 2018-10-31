محافظ الدقهلية: ما شاهدته بمركز شباب الديرس لا يوجد في كثير من المدن..صور

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بافتتاح مركز شباب الديرس باجا يرافقه رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة اجا .



وتفقد المحافظ، المكتبة وقاعة الكمبيوتر وحمام السباحة والملعب الخماسي وأبدى شاروبيم سعادته بالامكانيات الكبيره بالمركز التي يستفيد منها رواده وقال المحافظ أن ما شاهده في مركز شباب الديرس لا يوجد في مدن كثيرة وأضاف أتمنى أن تكون القرية نموذج لباقي قرى المحافظة.



وطالب القائمين على المركز بتقديم مزيد من الخدمات لرواده واستغلال الموارد المتاحة في رفع كفاءة ما يقدمه المركز لرواده حتى لو تطلب ذلك التعاقد مع عمالة جديدة.



وأكد ان مراكز الشباب تلعب دورا مهما في تثقيف وتوعية الشباب والاستفادة من أوقاتهم بدلا من استنزافه طاقاتهم في مجالات سلبية.