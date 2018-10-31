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منوعات

العالم يحتفل بالسنة الخامسة لليوم العالمي للمدن

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:17 م
مدينة
مدينة
أماني إبراهيم
يحتفل العالم اليوم، الأربعاء، بـ «اليوم العالمي للمدن» وفقًا للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013، والذي أقرت بموجبه تحديد يوم 31 أكتوبر من كل عام للاحتفال بـ«اليوم العالمي للمدن»، والغرض الرئيسي من الاحتفاء بهذا اليوم تعزيز رغبة المجتمع الدولي في نشر ثقافة التنمية الحضرية في كل أنحاء العالم.

وحددت الأمم المتحدة موضوع عام الـ 2018 «بناء مدن مستدامة ومرنة»، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 التي أُطلقت رسميًا في يناير 2016، والتي تشارك الحكومة المصرية في تنفيذها، ويرتكز الهدف الحادي عشر منها على "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

يذكر أن «اليوم العالمي للمدن»، يهدف إلى تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، وتعزيز التعاون بين البلدان والمدن، وتلبية الفرص، ومعالجة تحديات التوسع الحضري، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة.
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