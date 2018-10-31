شعراوى يعلن أول تقرير عن مبادرة صوتك مسموع بالمحافظات.. الجيزة الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين تليها القليوبية.. ويؤكد: تلقينا 3743 شكوى.. ونجحنا في حلها جميعا

- التنمية المحلية:
- تلقينا 3396 رسالة عبر الواتس اب وتم حل 350 شكوى ومستمرون في فرز الباقي
- البريد الإلكتروني تلقى 157 رسالة منها 28 شكوى وحل 26
- "فيس بوك" تلقى 190 رسالة بها 27 تم التعامل معها بالكامل
تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، الأربعاء، تقرير المتابعة الأسبوعي الأول حول مبادرة "صوتك مسموع" فيما يخص سير عملها وعدد الشكاوى التى تلقتها عبر جميع الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.
وقال شعراوي إن المبادرة تشمل تلقي شكاوى المواطنين في إطار 5 محاور رئيسية، وهي مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإشغالات، والفساد والرشوة، والمخلفات بأنواعها المختلفة، والمقترحات والأفكار الجديدة.
وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة على مدار الساعة.
وتبين من التقرير الذى تم عرضه على الوزير، أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة عبر رقم "الواتس أب" بلغ 3396 رسالة، من بينها حوالي 587 شكوى، حيث تم حل أكثر من 350 شكوى، وجار حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات، كما تبين من التقرير أن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة.
وأضاف أن البريد الإلكترونى للمبادرة تلقى 157 رسالة بلغت نسبة الشكاوى بها 28، وتم التفاعل وحل 26 شكوى وجار حل شكويين، كما تضمن التقرير تلقى الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" 190 رسالة بلغ عدد الشكاوى بها 27 وتم حلها والتعامل معها بالكامل.
وأكد أنه تم التنسيق مع المحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة وحل الشكاوى والمشكلات الواردة، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين في المبادرة هي محافظة الجيزة وبعدها القليوبية، وذلك خلال جميع القنوات الخاصة بالتواصل فى المبادرة.
وأوضح أن هناك تنوعا في الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال الأسبوع الأول، حيث نجحت الوزارة بالتنسيق المستمر مع فرق العمل بالمحافظات فى إزالة تراكمات القمامة والمخلفات من أمام مدرسة الغردقة الابتدائية بمحافظة البحر الأحمر.
وفي محافظة الجيزة، نجحت الوزارة فى الدفع بعدد من سيارات شفط المياه إلى شارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل لشفط كميات كبيرة من المياه بعد تلقى شكوى من المواطنين مصورة عبر رقم الواتس أب الخاص بالمبادرة.
كما تلقت المبادرة مجموعة من الاستغاثات لسكان العقارين رقم 10 و14 بشارع الثورة بحي الدقي، بوجود تكسير في الرصيف من قبل مسئولي شركة الكهرباء، وذلك منذ أكثر من شهرين، ولم تتم إعادة الرصيف والشارع كما كان، فتم على الفور التواصل مع مسئولي المحافظة وحي الدقى وتم تبليط الرصيف وتنظيف التكسير وإعادة الشارع كما كان.
كما تابعت مبادرة "صوتك مسموع" ما جاء في تقرير تليفزيوني لبرنامج "مساء dmc"، إذ اشتكى عدد من سكان شارع حسن والي بحي الدقي بوجود كميات من القمامة والمخلفات، وعدم تعاون مسئولي الحي في نظافة الشارع، كما اشتكى عدد آخر من سكان المنطقة بوجود مشكلة في إنارة الشارع ووجود بعض المناطق العشوائية، وشكوى أخرى لمواطنين بعدم نظافة بعض شوارع حي العجوز.
وتواصلت الوزارة على الفور مع مسئولي أحياء "الدقي وأرض اللواء والعجوزة وهيئة نظافة وتجميل الجيزة"، وتم الدفع بعدد كبير من السيارات والعمال ورفع المخلفات والقمامة الموجودة في تلك المناطق، كما اشتكى عدد آخر من مواطني حي أرض اللواء في نفس التقرير التليفزيوني من وجود كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بمنطقة محطة الكهرباء بأرض اللواء بحي بولاق الدكرور، فتم على الفور الدفع بسيارات وعمال الوحدة المحلية وتم رفع القمامة وتشجير الشارع.
وفى منطقة رشاح منيل شيحة بأبوالنمرس، أرسل عدد من الأهالي صورا لتجمع أكوام من المخلفات والقمامة، وتم التواصل مع مسئولي هيئة النظافة بالجيزة ورفع القمامة.
وفي محافظة القليوبية، تلقت الوزارة شكوى من عدد كبير من المواطنين بحي شبرا الخيمة بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض، بوجود قطع مستمر في المياه، وبالتوصل مع مسئولى المحافظة تبين وجود كسر في إحدى مواسير المياه، وتم على الفور الدفع ببعض العاملين وإصلاح العطل وعودة المياه.
وفى محافظة المنيا، أرسل أهالي قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار عددا من الشكاوى بوجود تجمعات كبيرة من مياه الصرف والحيوانات الضالة والحشرات بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من العاملين بالوحدة المحلية وسيارات شفط المياه وتم اتخاذ اللازم.
وفي محافظة سوهاج، تلقت المبادرة شكوى من عدد من المواطنين بمركز أخميم بوجود حيوانات نافقة بترعة الفاروقية التابعة لرى أسيوط، وعلى الفور تواصلت الوزارة مع السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتم تطهير الترعة من الحيوانات، وفي محافظة قنا نجحت المبادرة في رفع وتطهير كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة على ترع منطقة البارود بقفط.
وفي محافظة البحيرة، تلقت المبادرة مجموعة من الشكاوى للمواطنين بمنطقة رشيد بوجود تراكمات من القمامة والمخلفات بالكورنيش وعدم وجود إنارة فى الأعمدة، فتم على الفور التواصل مع مسئولى المحافظة تم الدفع بعدد من السيارات التابعة لمدينة رشيد وإزالة المخلفات وإنارة أعمدة الكورنيش.
كما تلقت المبادرة شكوى من المواطن كريم محمد فايز، المقيم بشارع مدرسة الفكرية مدينة دمنهور، الذى يتضرر ومعه عدد من السكان من وجود تراكم للقمامة والمخلفات بالمنطقة، فتم على الفور رفع المخلفات والتراكمات وعمل حملات نظافة ورفع مخالفات الأتربة والقمامة.
وفي محافظة القاهرة، تلقت المبادرة شكوى من المواطنين بوجود تجمع للقمامة والصرف الصحي والكلاب الضالة بمنطقة حي السلام ثان، فتواصلت الوزارة مع مسئولي الحي وتم الدفع بعدد من السيارات وإزالة أسباب الشكوى.
كما تلقت المبادرة شكوى من بعض سكان شارع أحمد معوض بحى البساتين بوجود بعض المحال المخالفة وغير المرخصة بالمنطقة، فتم التواصل مع رئيس الحى وتم الدفع بحملة بمرافقة رجال الشرطة وتم إغلاق المحال المخالفة على الفور.
كما تلقت المبادرة شكوى من سكان العقارات 27 و29 و31 شارع 265 بالمعادي الجديدة بالقاهرة بقيام مالك العقار رقم 30 بتحويل البدروم إلى محال تجارية، ما تسبب في إزعاج سكان تلك العقارات وإشغال الرصيف، كما قام ببناء طابقين مخالفين، وقامت الوزارة بالتنسيق مع قطاع التفتيش والرقابة وشرطة المرافق بالحى وتم تشميع تلك المحال وإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى محافظة كفر الشيخ، تلقت المبادرة شكوى من أهالى قرية العونة التابعة للوحدة المحلية لقرية دقميرة بوجود تأخير في تركيب عدادات الكهرباء الخاصة بالمدرسة الجديدة، والتى تم الانتهاء من تشييدها من قبل هيئة الأبنية التعليمية بعد أن تم توصيل المياه وحتى الآن المدرسة لم يتم افتتحها رسميًا لعدم وجود كهرباء بها، حيث إن المدارس المجاورة للقرية تبعد حوالى 2 كيلومتر، فتم على الفور التواصل مع المحافظة تم تركيب العداد وإنهاء المشكلة.
كما تلقت المبادرة شكوى من وجود بعض المحال المخالفة التى تقوم بغسيل السيارات بشارع الجلاء بمحطة الرمل بالإسكندرية، وتم الدفع بحملات على المنطقة وإغلاق تلك المحال.
وفي محافظة قنا، تلقت المبادرة استغاثة لعدد من سكان قرية المراشدة وتوابعها بوجود مشكلة فى إنارة الأعمدة، وتم التواصل مع مسئولى الوحدة المحلية وتركيب عدد كبير من اللمبات الجديدة، وجار استكمال باقى المناطق.
وأشاد اللواء محمود شعراوى بسرعة استجابة العاملين بالمبادرة وفرق العمليات بالمحافظات لشكاوى المواطنين وحلها أولًا بأول فى إطار اهتمام الوزارة بخدمة المواطن فى جميع المحافظات، والتى تأتى على رأس أولويات الحكومة.
وطالب الوزير جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن جميع الخدمات المقدمة إليهم.
جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى أعلن يوم الثلاثاء 23-10-2018 إطلاق المبادرة والتى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".
وقال وزير التنمية المحلية إنه تمت إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين، حيث تم تخصيص رقم "الواتس أب" وهو 01150606783، وصحفة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، ورقم الخط الساخن 15330، والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، وبريد إلكترونى: ([email protected]).