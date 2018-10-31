الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

عبرت الإعلامية دعاء فاروق عن اعتزازها بالشيخ أشرف الفيل، والذي سبق أن دخلت معه في مشادة على الهواء بسبب فتواه عن تحريم زينة الوجه ، قائلة : " أنا والشيخ أشرف عشرة سنين وهو شخصية سلسة ورائعة، ونقاشنا في الفتاوى أمر طبيعي وإذا لم أسال فما قيمة الفتوى إن خرجت دون إقناع ".



وأضافت فاروق خلال ندوة لها بموقع صدى البلد : " فيديو الميك أب تجاوز الـ 5 ملايين مشاهدة و100 ألف كومنت معظمهم هجوم ، بسبب موقفي من فتوى الشيخ الفيل بشأن الميك أب ومناقشتي له على الرغم من أن هذا دور المذيعة وأنا لست كرسي ولكن يجب أن أناقش وربنا أمرنا بالتفكير والتدبير وليس من المفترض أن أقول آمين دون مناقشة ولكن نقول آمين في الأساسيات والعقيدة وما لا يختلف عليه أحد" .



وتابعت : " خلال نقاشي مع الشيخ الفيل كنت مستندة لآراء كثيرة قيلت في هذا الشأن وسمعتها وأخذتها من الشيخ خالد الجندي والدكتورة نادية عمارة ودار الإفتاء المصرية ولو دخلتوا على صفحة دار الإفتاء المصرية ستجدوه مكتوبا أنه يسمح بقدر من الزينة للمراة ولذلك لا يجوز إلغاء كل هذه الآراء ".



وتابعت : " استندت لآراء موجودة في السنة، و خلال عدة المرأة بعد وفاة زوجها في كتب الفقه موجود أنها لا تتزين ، وهو ما يعني أن الزينة مسموح بها وفي القرآن مذكور:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" إذن فهناك زينة تظهر".



وتابعت : "أعتز جدا بالشيخ أشرف الفيل وصدره رحب ولديه علم كبير ومهم وما آخذه عليه أنه ينحاز لرأيه وهناك شيوخ تقول الرأي الذي ترتاح له وشيوخ تقول كل الآراء وتترك الاختيار للجمهور والشيخ أشرف دائما يختار الرأي الذي يرتاح له ضميره وهذا الأمر لا مشكلة به ".



