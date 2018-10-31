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اقتصاد

نمو أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الأردني 5.5% في 9 أشهر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:17 م
مطار الملكة علياء
مطار الملكة علياء الأردني
رويترز
قالت مجموعة المطار الدولي المسؤولة عن إدارة مطار الملكة علياء الأردني اليوم الأربعاء، إن عدد المسافرين عبر المطار ارتفع 5.5% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى نحو 6.54 مليون مسافر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أنها تتوقع ارتفاع عدد المسافرين بشكل أكبر مع اقتراب أعياد الميلاد ونهاية العام، التي تتزامن مع عودة المغتربين لقضاء العطلة مع أسرهم.

وتمتلك شركة مطارات باريس 51% من مجموعة المطار الدولي.
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