محافظ قنا يناقش موقف المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية للصعيد..صور

ناقش اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية الممولة من البنك الدولي، والتي بدأ تنفيذها خلال العام المالي 2017 – 2018.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، مع مسئولي وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر بقنا بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة.



وأوضح الهجان، أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة باعتبارها من المشروعات ذات الأولوية والتي تم اختيارها بناء على جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها مع المواطنين مسبقًا، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ في كل مشروع مدرج ضمن المشروعات التي يتم تمويلها من خلال قرض البنك الدولي للتعرف على أهم المعوقات والعمل على إزالة أي مشاكل تواجه سرعة الانتهاء من تنفيذها طبقا للجدول الزمني المقرر لها.



وأشار الهجان، إلى أنه سيتم الاستفادة من تمويل قرض البنك الدولي في تحسين قطاع الأعمال والقدرة التنافسية وعمل التكتلات الصناعية وتحسين البنية التحتية والخدمية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل لتحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.