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برلمان

نائب: الحكومة فشلت في إدارة المشروعات الكبرى

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:26 ص
النائب عبد العزيز
النائب عبد العزيز بدير
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عبد العزيز بدير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تفشل في كثير من الأحيان في التعامل مع المشروعات الكبيرة التى تتطلب موارد مالية كثيرة، على رأسها مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف "بدير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تدهور شركات قطاع الأعمال العام، دليل قاطع على فشل الحكومة فى إدارة المشروعات الكبير، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وترك الإدارة له، إلى جانب الحكومة، وبالشكل الذي يحفظ حق الحكومة.

كان قد صرح المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء شكل لجنة لتعديل تشريع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف سرعة تطبيقه، منوها بأن المحافظات يمكنها أن تسند المشروعات المتعثر تنفيذها إلى القطاع الخاص لتمويلها.
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