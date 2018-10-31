ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأفغانية تنفي صحة ادعاء طالبان بمسئوليتها عن إسقاط مروحية عسكرية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
أ ش أ
نفت وزارة الدفاع الأفغانية صحة ما أعلنته حركة طالبان بأنها المسئولة عن تحطم مروحية عسكرية في إقليم فراه جنوب غربي البلاد.
ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن غفور أحمد جاويد المتحدث باسم الوزارة قوله إن هذا الإعلان من جانب طالبان "غير صحيح على الإطلاق".
وكان المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي قد أعلن أن عناصر الحركة أسقطت المروحية، إلى أنه فشل في تقديم دليل على صحة ذلك.
يشار إلى أن المتحدث باسم إقليم فراه، نور الحق خالقي، كان قد أعلن مقتل 23 شخصا من المدنيين وعناصر اللواء الثاني للجيش ورجال الشرطة في الحادث.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. ناسا تنشر صورا مرعبة من الفضاء احتفالا بعيد الهالوين

طالب يقتل زميله بمطواة داخل مدرسة بالمنوفية

وزير الرياضة: قادرون على امتلاك ألف لاعب مثل محمد صلاح

ضبط 549 طن بطاطس مخزنة بقصد حجبها عن التداول في البحيرة

المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية: اختلفنا في اللعب فضربته بمطواة

شاهد.. صورة طفل مسرحية إنها حقا عائلة محترمة.. لن تصدق طلته

الخولي يكشف أسباب استقالة التوأم من المصري والتعاقد مع آخر

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

الرئيس السيسي: تحديات الشرق الأوسط باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟