وزارة الدفاع الأفغانية تنفي صحة ادعاء طالبان بمسئوليتها عن إسقاط مروحية عسكرية

نفت وزارة الدفاع الأفغانية صحة ما أعلنته حركة طالبان بأنها المسئولة عن تحطم مروحية عسكرية في إقليم فراه جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن غفور أحمد جاويد المتحدث باسم الوزارة قوله إن هذا الإعلان من جانب طالبان "غير صحيح على الإطلاق".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي قد أعلن أن عناصر الحركة أسقطت المروحية، إلى أنه فشل في تقديم دليل على صحة ذلك.

يشار إلى أن المتحدث باسم إقليم فراه، نور الحق خالقي، كان قد أعلن مقتل 23 شخصا من المدنيين وعناصر اللواء الثاني للجيش ورجال الشرطة في الحادث.

