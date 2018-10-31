تعرف على المحمول الذي تم إطلاقه بالمدينة المحرمة بغرض التناغم مع الفن

كشفت شاومي العالمية، الرائدة في مجال التكنولوجيا عن أحدث منتجاتها، الهاتف الذكي Mi MIX 3، في المدينة المحرمة (والمعروفة أيضًا باسم القصر الإمبراطوري) أحد أهم المعالم التاريخية في الصين ليكون أحدث جهاز من سلسلة Mi MIX الفائزة بالعديد من الجوائز ومجددًا يقوم Mi MIX 3 بدمج التقنية والفن، ويظهر ذلك بداية من الخلفية الخزفية الجميلة المتوفرة بثلاثة ألوان، مع سلايدر مغناطيسي مبتكر.



إضافة إلى تجربة شاشة العرض الكاملة غير المسبوقة، يتميز Mi MIX 3 بإعدادات للكاميرا حصلت على تقييم 108 على موقع DxOMark لتقييم جودة الصور. فالهاتف يتميز بخلفية منحنية ذات أربع زوايا مصنوعة من السيراميك بشكل مستوحى من الياقوت الأزرق، ويصل إلى 10 جيدًا بايت من الذاكرة العشوائية.



Mi MIX 3 سيتواجد بالأسواق بدءًا من 1 نوفمبر في الصين، بما في ذلك إصدار مصمم خصيصًا بالاشتراك مع متحف القصر الإمبراطوري.



خلال فعاليات الإطلاق، صرح لي جون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، أن الشركة تتوقع أن تتجاوز حجم تصديرها من الهواتف الذكية 100 مليون وحدة بنهاية شهر أكتوبر 2018، لتصل بنجاح إلى هدفها المقرر العام الماضي في المؤتمر العالمي لمورديها الأساسيين الذي عقد في 13 سبتمبر 2017، قبل شهرين من موعده، لتتجاوز رقم ال 90 مليون وحدة في عام.

